T.C. ANKARA 21. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C.ANKARA 21. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/520 Esas

KARAR NO : 2025/1545

Davalı : 1- ALPEREN KUTLUCA

Davacı : 2- UĞUR AKSOY



Mahkememizde görülmekte bulunan Kiralananın Tahliyesi (Borçlar Yasasından Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda;



HÜKÜM:

Mahkememizden verilen 10.12.2025 tarih ve yukarıda numarası yazılı Gerekçeli Kararı ile;

"Toplanan deliller ve tüm dosya münderecatı gözetilerek.

1-Davanın kabulü ile, dava konusu "Etlik Mah. İncili Sk. No:69/13 Keçiören/Ankara" adresindeki taşınmazın TAHLİYESİNE,

Harçlar Kanunu gereğince alınması gereken 1.475,50 TL harcın peşin alınan 368,88 TL ve 200 TL tamamlama harcı olmak üzere toplam 568,88 TL harçtan mahsubu ile BAKİYE 906,62 TL harcın davalıdan tahsili ile hazineye irad kaydına,

Davacı tarafından karşılanan 730,88 TL harç + 13.721,75 TL masraf olmak üzere toplam 14.452,63 TL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine,

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince hesaplanan 30.000,00 TL vekalet ücretinin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine,

Davacı tarafından yatırılan gider avansının kullanılmayan kısmının HMK Gider Avansı Tarifesinin 5. maddesi gereğince hüküm kesinleştikten sonra davacıya iadesine,

Davacı vekilinin yüzüne karşı, davalı tarafın yokluğunda yapılan açık yargılama sonunda kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde İSTİNAF yolu açık olmak üzere verilen karar açıkca okunup usulen anlatıldı."

şeklinde karar verilmiştir.

Davalı Alperen KUTLUCA adına çıkartılan davetiyelerin tebliğ edilememesi, tüm araştırmalara rağmen adresinin tespit edilememesi, dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğ edilmesi sebebiyle gerekçeli kararın da İLANEN TEBLİĞİNE karar verilmiştir.

Gazetede ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra yukarıda adı geçene gerekçeli kararın tebliğ edilmiş sayılacağı İLANEN TEBLİĞ olunur. 06.04.2026