T.C.

ANKARA 22. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



Sayı :2020/253 Esas

24.03.2026

İLAN

Mahkememizin 30/11/2021 tarih 2020/253 Esas 2021/339 Karar sayılı kararı ile; "Davanın kısmen kabulü ile, 26.214,28 TL asıl alacak ile 19.066,13 TL işlemiş faiz olmak üzere toplam 45.280,41 TL'nin davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine, 26.214,28 TL asıl alacağı 15/12/2019 tarihinden itibaren yasal faiz işletilmesine, fazlaya dair istemin reddine, " dair karar verildiği anlaşılmıştır. Davalı Merve Yılmaz'a,Mahkememizin 30/11/2021 tarih 2020/253 Esas 2021/339 Sayılı mahkeme kararının, işbu ilanın yayın tarihinden itibaren 7 gün içinde muhatabına tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ihtar ve ilan olunur.