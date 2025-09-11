T.C.ANKARA 29. SULH HUKUK MAHKEMESİ



Sayı : 2024/356 Esas

24.01.2025

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen ADEM TÜRKKORKMAZ'ün gaipliği hakkında bilgisi olanların hayatta ise bizzat kendisinin ilanın gazetede yayın tarihinden itibaren 6 AY içerisinde Mahkememize başvurmaları veya ilgili dosyaya bildirmeleri, aksi takdirde GAİPLİĞİNE KARAR VERİLECEĞİ hususu ilanen tebliğ olunur. 24.01.2025

GAİP

TC KİMLİK NO : 17314106878

ADI SOYADI : ADEM TÜRKKORKMAZ

BABA ADI : İBRAHİM

ANA ADI : RUKAYYE

DOĞUM TARİHİ : 15/10/1982

DOĞUM YERİ : ANKARA