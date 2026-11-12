T.C. ANKARA 3. TÜKETİCİ MAHKEMESİ

İLAN

T.C.ANKARA 3. TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2026/273

DAVACI: TÜRKİYE İŞ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

DAVALI : GURBET ASENA AYDEMİR-19673854902

DAVA:Satıcının Açtığı İtirazın İptali

DAVA TARİHİ: 13.04.2026

DURUŞMA TARİHİ : 09.02.2027 günü- saat :11:05

Davacı Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi vekili tarafından davalı Gurbet Asena AYDEMİR aleyhine açılan Satıcının Açtığı İtirazın İptali davasında, davacı vekili dava dilekçesinde özetle; taraflar arasında kredi kartı sözleşmesi akdedildiğini, davalıya bireysel kredi kartı kullandırıldığını, kredi kartından doğan alacak için davalıya ihtarname düzenlendiğini, borcun ödenmemesi üzerine davalı aleyhinde Ankara Banka Alacakları İcra Dairesi'nin 2025/166508 esas sayılı dosyası üzerindenilamsız icra takibi başlatıldığını, davalının itirazı üzerine takibin durduğunu ileri sürerek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla, davalının, Ankara Banka Alacakları İcra Dairesi'nin 2025/166508 esas sayılı icra dosyasına yapmış olduğu itirazın iptaline, icra takibinin devamına, davalının, %20 oranından aşağı olmamak üzere tazminata mahkum edilmesine, 5.000,00 TL disiplin cezasına mahkum edilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı Gurbet Asena AYDEMİR hakkında Mahkememizce yapılan araştırmalara rağmen tebligata yarar açık adresinin tespit edilemediği ve bu güne kadar kendisine tebligat yapılamadığı anlaşılmakla, İş bu ilanın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde HMK 129-130 ve 317. Maddesine uygun cevap dilekçesi sunması, 318. Madde gereğince tüm delillerini açıkça ve hangi vakıa'nın delili olduğunu sıra numarası ile belirterek ibraz etmesi, başka yerlerden getirilmesi gereken delilleri varsa bunlara ilişkin gerekli bilgi ve belgeleri vermesi ve giderleri karşılaması ihtar ve ilanen tebliğ olunur.