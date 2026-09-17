T.C.

ANKARA

30. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

10/09/2026



Sayı : 2021/156

İLAN

Nitelikli Yağma suçundan Mahkememizin 2021/156 esas sayılı dosyasında yargılanmakta olan Oğulcan Kalyoncu ' nun mahkememizde yapılan tüm araştırmalara rağmen ikamet adresi bulunamamış ve gerekli belgeler tebliğ edilememiştir.

İlgili Oğulcan Kalyoncu ' ya hakkında düzenlenen 2016/29295 iddianame numarasıyla Müşteki Murtaza Vuruş olduğu, Nitelikli Yağma suçundan Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesi ' ne 2021/156 esas numarasıyla dava açıldığı, 25/08/2026 tarihli ara karar ile ilanen tebligat yapılamaması halinde hakkında kırmızı bülten ve yakalama evrakı düzenleneceği ve duruşmanın 01/10/2026 tarihinde olduğunun OĞULCAN KALYONCU ' ya ( Gökhan ve Rüyam oğlu, 27/02/1991 doğumlu ) ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

İş bu bilgilerin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28-29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılması ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

**Bu belge 5070 sayılı Kanun Kapsamında Elektronik İmza İle İmzalanmıştır. **