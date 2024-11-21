T.C.

ANKARA

30. AİLE MAHKEMESİ



Sayı :2023/467 Esas

Konu : İlanen tebligat

09/10/2024

ANKARA 30 AİLE MAHKEMESİ'NDEN

İLANDIR

Davacı , NEHİR YAVUZ ile Davalı , MUHAMMER YAVUZ arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adreste tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasında da bir netice alınamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.



Mahkememizin 16/04/2024 tarihli gerekçeli kararı ile,

1-Davanın KABULÜ ile; 12796567216 T.C. Kimlik Numaralı, davacı NEHİR YAVUZ ile aynı hanede nüfusa kayıtlı 18949046898 T.C. Kimlik Numaralı davalı MUHAMMER YAVUZ'un TMK'nın 166/1. maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,

2-Tarafların müşterek çocuğu bulunmadığından velayet hususunda karar verilmesine yer olmadığına,

3-Davacının yoksulluk nafakası ve maddi tazminat talebi bulunmadığından bu hususlarda karar verilmesine yer olmadığına,

4-Davacı kadın lehine kararın kesinleşmesinden itibaren 100.000,00 TL manevi tazminat verilmesine, tazminata kararın kesinleşmesinden itibaren faiz işletilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine,

5-Alınması gerekli 427,60 TL karar ilam harcından peşin alınan 179,90 TL'nin mahsubu ile geriye kalan 247,70 TL'nin davalıdan alınarak hazineye irat kaydına,

6-Davacı tarafından yapılan 179,90 TL peşin harç, 179,90 TL başvurma harcı ve 319,00 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

7-Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT gereğince hesaplanıp takdir edilen 17.900 TL vekalet ücretinin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,

Dair, davacı vekilinin ve davacı asilin yüzüne karşı gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin ilgili dairesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldığına ilişkin gerekçeli karar tebliğ ve ihtar olmak üzere ilanen tebliğ olunur.