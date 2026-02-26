T.C.

ANKARA

30. AİLE MAHKEMESİ



Sayı :2022/18 D.İş

17.02.2026

ANKARA 30 AİLE MAHKEMESİNDEN

İLÂN

Davacı , MİKTAT AKDOĞAN ile Davalı , AYLA AKDOĞAN arasında mahkememizde görülmekte olan Terk İhtarı (Eve Dön Çağrısı) davası nedeniyle; Mahkememizce tebligata yarar adres bulunamadığından kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.İhtar isteyenin, eşinin müşterek haneye dönmesi için mahkememize verdiği ihtar dilekçesi nedeniyle müşterek haneyi terk edip dilekçedeki adrese gittiği bildirilen ve iş bu ihtar kararının kendisine tebliği istenen AYLA AKDOĞAN'a TMK'nun 164. maddesi uyarınca tebliğ tarihinden itibaren 2 AYLIK SÜRE içerisinde "Zafertepe Mah. Derviş Özdemir Cd. No: 39/12 Seyranbağları K.Esat / Çankaya / Ankara"adresindeki müşterek haneye dönmesi ve evlilik birliğinin üzerine yüklediği vazifeleri yerine getirmesine, aksi takdirde hakkında TMK'nun 164. maddesi uyarınca TERK NEDENİNE dayalı olarak boşanma davası açılabileceğinin aleyhine ihtar istenen AYLA AKDOĞAN'a İHTARINA, İhtar isteyen tarafından aleyhine ihtar keşide edilen AYLA AKDOĞAN'aNamık Kemal Mah. 3. Cad. Kumrular Cd. 7/B, 06650, Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü Çankaya/ ANKARA adresine ödemeli olarak yol ve iaşe bedeli olarak 5.000 TL'nin Ankara Adliyesi PTT'sine ihtar isteyen tarafından yatırılmasına, ihtar kararı ile beraber ihtar dilekçesinin bir örneğinin aleyhine ihtar istenen AYLA AKDOĞAN'a tebliğine, harç alınmasına gerek olmadığına, giderlerin, ihtar isteyen üzerinde bırakılmasına, dair dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda karar verildiği adı geçene ilanen tebliğ olunur.



İlgili Kişi : Ayla Akdoğan : T.C. Kimlik No : 10339234724