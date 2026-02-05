T.C. ANKARA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.ANKARA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/513 Esas

Davacı MUSTAFAGÜRPINAR( TC 10672076166) vekili tarafından davalılar MALİYE HAZİNESİ, ALTINDAĞ BELEDİYESİ, ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI aleyhine açılan Tapu iptali ve Tescil (Zilyetliğe dayalı imar ihya nedeni ile TMK 713 Mad uyarınca) davasının mahkememizde yapılan yargılamasının tensibi gereği yasal ilanın yapılmasına karar verilmiş olup;

Davaya konu; Ankara ili, Altındağ ilçesi, Aydıncık mahallesi, Oruçoğlu mevkinde bulunan 149 ada içerisinde, kuzeyinde 149 ada, 36 parsel, güneyinde yine 36 parsel kısmen Necati Sarıyiğit mirasçılarına ait 149 ada (1) nolu parsel, batısında36 parsel, doğusunda Necati Sarıyiğit mirasçılarına ait taşınmaz ile çevrili yaklaşık 30.363 m2, yine Oruçoğlu mevkinde bulunan kuzeyinde kısmen 149 ada, 36 parsel, batısında yine 149 ada 36 parsel, güneyinde 149/2 parsel taşınmaz ile çevrili yaklaşık 47.000 m2 taşınmazların1952 yılında yapılan tapulama çalışmalarında tescil harici bırakıldığı, davacının babası tarafından sürülüp, ekilip, biçilmek suretiyle imar ve ihyasının tamamlandığı, tarıma elverişli hale getirildiği, davacının babasının 2001 yılında vefat etmesi üzerine, müvekkilinin dava konusu taşınmazları zilyet olarak bu güne kadar ekip biçtiği, zilyetliğin nizasız fasılasız devam ettiği iddiasıyla davacı Hüseyin GÜRPINAR adına tapuya tescili talep edilmiş olup, taşınmaz ile ilgili hak sahiplerinin ve itirazı bulunanların ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Ankara 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2025/513 esas sayılı dosyasına müracaatları ilanen tebliğ olunur.