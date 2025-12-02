T.C. ANKARA 42. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C.ANKARA 42. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN



DOSYA NO : 2021/386 Esas

KARAR NO : 2025/402



Mahkememizin 13/06/2025 tarih 2021/386 esas 2025/402 karar sayılı kararına karşı katılan Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü vekili Av. Himmet Üçyıldız'ın 25/07/2025 tarihli dilekçesi ile istinaf talebinde bulunduğu, dilekçe Ali ve Gülüzar oğlu, 05/07/1988 HAYMANA doğumlu, Ankara, Haymana, Yeşilköy mah/köy nüfusunda kayıtlı Yunus Başaran'a tüm aramalara rağmen tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Katılan kurum vekili istinaf dilekçesinin ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK'nun 268 maddesi uyarınca hükmün tebliğinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize yada en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunulması suretiyle istinaf yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 26.11.2025