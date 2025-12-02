Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. ANKARA 42. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 03.12.2025 - 00:00
        T.C.ANKARA 42. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

        DOSYA NO : 2021/386 Esas

        KARAR NO : 2025/402


        Mahkememizin 13/06/2025 tarih 2021/386 esas 2025/402 karar sayılı kararına karşı katılan Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü vekili Av. Himmet Üçyıldız'ın 25/07/2025 tarihli dilekçesi ile istinaf talebinde bulunduğu, dilekçe Ali ve Gülüzar oğlu, 05/07/1988 HAYMANA doğumlu, Ankara, Haymana, Yeşilköy mah/köy nüfusunda kayıtlı Yunus Başaran'a tüm aramalara rağmen tebliğ edilememiştir.
        1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
        2- Katılan kurum vekili istinaf dilekçesinin ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK'nun 268 maddesi uyarınca hükmün tebliğinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize yada en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunulması suretiyle istinaf yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 26.11.2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02347024