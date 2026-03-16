Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        T.C. ANKARA 42. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 17.03.2026 - 00:00
        T.C.ANKARA 42. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

        DOSYA NO : 2025/33 Esas

        KARAR NO : 2025/799


        5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 30/12/2025 tarihli ilamı ile sanık Abdulfatah Masrı hakkında 5607 Sayılı Kanunun 3/5, 3/10-son, 3/23, 5/2, ve TCK'nun 62, 52/2 maddesi gereğince 20 TL ADLİ PARA cezası ve 10 AY HAPİS cezası ile cezalandırılmasına, koşulları oluştuğundan verilen hapis cezası TCK'nun 51/1 maddesi gereğince 1 yıl süre ile ertelenmiş olup cezalandırılan Mohamad ve Fathıa oğlu, 15/01/1972 doğumlu, Abdulfatah Masrıtüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
        1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
        2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 10.03.2026

