T.C. ANKARA 42. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C.ANKARA 42. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN



DOSYA NO : 2025/33 Esas

KARAR NO : 2025/799



5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 30/12/2025 tarihli ilamı ile sanık Abdulfatah Masrı hakkında 5607 Sayılı Kanunun 3/5, 3/10-son, 3/23, 5/2, ve TCK'nun 62, 52/2 maddesi gereğince 20 TL ADLİ PARA cezası ve 10 AY HAPİS cezası ile cezalandırılmasına, koşulları oluştuğundan verilen hapis cezası TCK'nun 51/1 maddesi gereğince 1 yıl süre ile ertelenmiş olup cezalandırılan Mohamad ve Fathıa oğlu, 15/01/1972 doğumlu, Abdulfatah Masrıtüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 10.03.2026