T.C. ANKARA 42. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C.ANKARA 42. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N



DOSYA NO : 2025/11 Esas

KARAR NO : 2025/577



Basit Yaralama suçundan Mahkememizin 2025/11 esas ve 2025/577 karar numarası yazılı 14/10/2025 tarihli ilamı ile sanık Rabi Mansur hakkında TCK'nun 86/2-2. Cümle, 86/3-a, 62/1 maddeleri gereğince 22.500 TL ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, koşulları oluştuğundan verilen hapis cezası CMK'nun 231/5 maddesi 5 yıl süre ile ertelenmiş olup cezalandırılan Abdulrezzak ve Amneh oğlu, 26/08/1994 doğumlu sanık Rabi Mansur ve dosyada müşteki sıfatında yer alan Halid ve Hulud kızı, 01/01/2004 Halep doğumlu müşteki Elham Eşşehiri tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve katılan vekiline ait istinaf başvuru dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 2 hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 12.03.2026