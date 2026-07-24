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        T.C. ANKARA 43. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 23:50
        T.C.ANKARA 43. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2025/79 Esas

        DAVALILAR :FERHAT DOĞANCI


        Davacı tarafından aleyhinize açılan Alacak davasının yargılamasında; Duruşma Günü: 26/11/2026 günü saat 10:00'da HMK'nun 139. Maddesi uyarınca ön inceleme duruşması yapılacaktır. Bu amaçla sulh için gerekli hazırlıkları yapmanız, geçerli bir özrünüz olmadan mahkememizde hazır bulunmadığınız takdirde duruşmanın yokluğunuzda yapılacağı ve yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve ayrıca karşı tarafın sizin muvafakatınız olmaksızın iddia ve savunmasını genişletip değiştirilebileceği ihtar olunur." Adı geçen davalılara 7201 sayılı Kanun 28. Maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02516118