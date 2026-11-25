T.C. ANKARA 45. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN



ESAS NO: 2026/127

KARAR NO : 2026/653



Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 15.10.2026 tarihli ilamı ile bina dahilinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık suçundan TCK'nın 267/1 maddesi uyarınca neticeten 4 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilen İrfan ve Hanife oğlu 1985 D.lu Sait METİN, tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK 273 maddesi gereği hükmün tebliğden sonra 2 hafta içinde mahkememize veya en yakın Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nde istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.