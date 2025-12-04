T.C.

ANKARA

5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



ESAS : 2015/477

KARAR : 2025/2660



Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 09/09/2025 tarihli ilamı ile "Kasten Yaralama suçundan, 5271 Sayılı CMK’nun 4, 5 ve 6. maddeleri gereğince Mahkememizin GÖREVSİZLİĞİNE, sanıkların eylemine uyan TCK nın 81/1, 35, 53, 63 maddeleri uyarınca yargılamasının yapılmak üzere dosyanın görevli ve yetkili Ankara Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi’ne GÖNDERİLMESİNE," karar verilen Cuma ve Sayfüre oğlu, 1994 MEZARIŞERİF doğumlu, MUHAMMED RAHİMİ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK'nun 272 ve 273 maddeleri uyarınca hükmün tebliğinden itibaren iki hafta içinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle itiraz kanun yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 02/12/2025