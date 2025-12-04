Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. ANKARA 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 05.12.2025 - 00:00
        T.C.
        ANKARA
        5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        ESAS : 2015/477
        KARAR : 2025/2660


        Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 09/09/2025 tarihli ilamı ile "Kasten Yaralama suçundan, 5271 Sayılı CMK’nun 4, 5 ve 6. maddeleri gereğince Mahkememizin GÖREVSİZLİĞİNE, sanıkların eylemine uyan TCK nın 81/1, 35, 53, 63 maddeleri uyarınca yargılamasının yapılmak üzere dosyanın görevli ve yetkili Ankara Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi’ne GÖNDERİLMESİNE," karar verilen Cuma ve Sayfüre oğlu, 1994 MEZARIŞERİF doğumlu, MUHAMMED RAHİMİ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
        1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
        2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK'nun 272 ve 273 maddeleri uyarınca hükmün tebliğinden itibaren iki hafta içinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle itiraz kanun yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 02/12/2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02350496