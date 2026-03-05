T.C. ANKARA 5. TÜKETİCİ MAHKEMESİ

İ L A N

T.C. ANKARA 5. TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN



ESAS NO : 2022/636 Esas

DAVACI : Hakan Kayhen -TC:14963763728

DAVALI : Özaydınlar Otomotiv Tekstil Turizm Gıda İth. İhr. San. ve Tic. Ltd Şirketi' ve diğer davalılar



Davacı tarafından davalılar aleyhine açılan Tapu İptali ve Tescil davasının yapılan yargılamasında; Mahkememizce alınan 14/11/2025 tarihli bilirkişi ek raporunda özetle;

"*Asıl ve birleşen (Ankara 14.Tüketici Mahkemesi'nin 2024/182E) dava dosyalarından oluşan huzurdaki uyuşmazlıkta;yüklenici firmanın Ankara İli, Mamak İlçesi, Aktepe-İmar Mahallesi, 52768 ada, 3 parselde inşa ettiği taşınmazdan 9 no'lu mesken niteliğindeki bağımsız bölümü satın aldığını,bedelini ödediğini ancak adına tescil yapılmadığını belirterek taşınmazın davalılar adına konulmuş icra şerhlerinden arındırılarak iptali ve adına tescilini talep ettiği,

*Dosya kapsamında ve mahallinde yapılan tespitlerde; inşaatın fiziksel tamamlanma seviyesinin %95 olduğu, giderilmesi gereken imalatların güncel tutarının 552.700 TL olduğu, ayrıca iskan ruhsatına esas borç tutarının; 303.798,00TL (Takdiri Sayın Mahkeme'ye ait olmak üzere;dosyadaki yazı cevaplarında, SGK ve vergi borçlarının dava konusu inşaata münhasıran belirtilmediği) olduğu, iskan ruhsatının alınmamış olduğu,

*Dosya kapsamındaki tapu kayıtlarından dava konusu 9 no'lu b.bölümün; 11/15 Hissesinin 05.11.2019 tarihli imar+tbirleş.işleminden;davacı Hakan Kayhan, 4/15 Hissesinin 05.11.2019 tarihli imar işleminden; el birliği mülkiyeti halindeşasıl davalılar Emine Yıldırım,Oğuzhan Yıldırım, Bilge Erkmen, Volkan Yıldırım adlarına kayıtlı olduğunun tespit edildiği,

*Müteahhide özgülenen başkaca b.bölüm kalıp kalmadığının tespiti yönünden ilgili ada parsele ilişkin müstenidatlı tapu kayıtlarının kazandırılmasının takdiri Sayın Mahkeme'ye ait olmak üzere;mevcut dosya durumuna göre; inşaatın 9695 fiziki tamamlanma seviyesinde olduğu, giderilmesi gereken imalatların güncel tutarının 552.700 TL olduğu, ayrıca iskan ruhsatına esas borç tutarının; 303.798,00TL (Takdiri Sayın Mahkeme'ye ait olmak üzere;dosyadaki yazı cevaplarında, SGK ve vergi borçlarının dava konusu inşaata münhasıran belirtilmediği) olduğu, mevcut dosyada kapsamına göre; yapılması gerekli imalat ve iskan ruhsatı alımına ilişkin toplam tutarın 856.498,00 TL olduğu görülmekte olup,asıl davalılar adına kayıtlı 4/15 pay yönünden, birlikte ifa suretiyle tescil kararı verilmesi hususundaki takdirin Sayın Mahkemenize ait bulunduğu,

*Davacı talebinde haciz şerhlerinden ari olarak tescil kararı verilmesini talep etmiş olup, tapu kayıtlarında kat karşılığı inşaat ve satış vaadi sözleşmelerine ilişkin bir şerhe rastlanmadığı, birleşen Ankara 14.Tüketici Mahkemesi'nin 2024/182E.sayısıyla hakkında bilahare dava açılan ve yukarıda ayrıntılı olarak savunmalarına yer verilen haciz hakkı sahiplerinin iyi niyet iddialarının takdir ve değerlendirmesi Sayın Mahkeme'ye ait bulunduğu,

*Davaya konu taşınmazın güncel değerinin 3.200.000 TL (davacı adına kayıtlı olmayan 4/15 hissenin değerinin;853.333,00TL), dava tarihi değerinin 1.395.000 TL davacı adına kayıtlı olmayan 4/15 hissenin değerinin;372.000,00TL)olarak tespit ve takdir edildiği" hususları belirtilmektedir.

Davalı Özaydınlar Otomotiv Tekstil Turizm Gıda İth. İhr. San. ve Tic. Ltd Şirketi'ne bilirkişi ek raporunun 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 31/1.maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 2 haftalık yasal yasal süre içerisinde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkı olduğu hususları ilanen tebliğ olunur. 25/11/2025