T.C.

ANKARA 51. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



ESAS NO. : 2021/582

KARAR NO. : 2024/804

13/06/2025

Mahkememiz dosyasında müştekisi Duran Kılıçarslan olan suç tarihinin 04/11/2016 tarihi olduğu Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik suçundan sanık Abtullah oğlu 1971 doğumlu doğumlu MURAT GÜÇER hakkında yapılan yargılama sonunda; Sanık MURAT GÜÇER'in üzerine atılı Dolandırıcılık suçundan Türk Ceza Kanunu'nun 157/1., 58/6-7, 52/2, maddeleri gereğince2 YIL hapis cezası ile cezalandırılmasına ve 100 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, sanığın iş bu cezasının mükerrirlere özgü infaz rejimine göre infaz etmesine, cezanın infazının tamamlanmasından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına,Sanık MURAT GÜÇER'in üzerine atılı Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Türk Ceza Kanunu'nun 204/1., 58/6-7, maddeleri gereğince2 YIL hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanığa verilen hapis cezasının mükerrirlere özgü infaz rejimine göre infaz etmesine, cezanın infazının tamamlanmasından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına, her iki suç yönünden TCK'nun 53. Maddesi gereğince Belirli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılmasına, kararın tebliği tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize ya da bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe yada zabıt katibinde beyanda bulunmak-beyanın zabta geçirilmesi ve hakime tasdik ettirilmesi şartıyla, sanık tutuklu ise CMK 263. madde gereğince zabıt katibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle Ankara Bölge Adliye İlgili Ceza Dairesine İstinaf yoluna başvurabileceğine;

Dair, karar verildiği ancak mahkememiz ilamının yapılan araştırmalara rağmen sanığa ulaşılamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince Sanık MURAT GÜÇER'e ilanen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilan ücretinin kendisinden alınacağı ilan olunur.