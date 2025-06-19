T.C.

ANKARA 51. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



ESAS NO. : 2023/809

KARAR NO. : 2024/234

12/06/2025

İ L A N



Askeri Ceza Kanununa Muhalefet (Yabancı Memlekete Firar) suçundan Ramazan ve Reyhan oğlu 2001 Seyhan doğumlu sanık ONUR TÜZEYARAR hakkında yapılan yargılama sonunda;

Sanık ONUR TÜZEYARAR'ın üzerine atılı Askeri Ceza Kanununa Muhalefet (Yabancı Memlekete Firar) suçundan1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 67/1-Amaddeleri ile TCK.nun 62., maddeleri gereğince 10 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, TCK'nun 53. Maddesi gereğince Belirli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılmasına, kararın tebliği tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize ya da bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe yada zabıt katibinde beyanda bulunmak-beyanın zabta geçirilmesi ve hakime tasdik ettirilmesi şartıyla, sanık tutuklu ise CMK 263. madde gereğince zabıt katibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle Ankara Bölge Adliye İlgili Ceza Dairesine İstinaf yoluna başvurabileceğine;

Dair, karar verildiği ancak mahkememiz ilamının yapılan araştırmalara rağmen sanığa ulaşılamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince Sanık ONUR TÜZEYARAR'e İLANEN TEBLİĞİNE, hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilan ücretinin kendisinden alınacağı ilan olunur.