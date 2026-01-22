T.C.

ANKARA

51. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



ESAS NO. : 2025/559KARAR NO. : 2025/388

19/01/2026

İ L A N



Askeri Ceza Kanununa Muhalefet suçundan ( Mehmet YILMAZ' ın Dz. Kur. Alb. olarak TSK' da görev yaptığı, NorveçNorthwood' daNorthwoodTürk Kıdemli Subaylığı'nda görevlendirildiği, yurt dışı görevinin 24/02/2017 tarihinde sonlandırıldığı, kendisine durumun bildirildiği, en geç 28/02/2017 tarihinde Türkiye ' ye dönerek askeri birliğine katılması gerektiği halde şüphelinin Türkiye' ye dönmediği, hakkında yakalama emri düzenlendiği ancak henüz yakalanamadığı, şüphelinin29/04/2017 tarihinde yayınlanan 689 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılarak TSK ile ilişiğinin kesildiği) sanık Emin oğlu MEHMET YILMAZ hakkında yapılan yargılama sonunda;

Sanık MEHMET YILMAZ'ın üzerine atılı Askeri Ceza Kanununa Muhalefet suçundan yapılan yargılama sonunda ANKARA 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLDUĞU DEĞERLENDİRİLDİĞİNDENMAHKEMEMİZİN GÖREVSİZLİĞİNE,Dosyanın Görevli ve Yetkili bulunun Ankara 3. Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmesine,

Kararın tebliği tarihinden itibaren 2 haftaiçinde mahkememize ya da bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe yada zabıt katibinde beyanda bulunmak-beyanın zabta geçirilmesi ve hakime tasdik ettirilmesi şartıyla, sanık tutuklu ise CMK 263. madde gereğince zabıt katibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle Ankara Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yoluna başvurabileceğine;

Dair, karar verildiği ancak mahkememiz ilamının yapılan araştırmalara rağmen sanığa ulaşılamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince Sanık MEHMET YILMAZ'a ilanen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilan ücretinin kendisinden alınacağı ilan olunur.