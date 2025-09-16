T.C.

ANKARA 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ



Sayı :2021/46 Tereke

05.03.2025

Mahkememizin 2021/46 tereke sayılı dosyasında; İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Gümüşsuyu Mahallesi/Köyü Cilt No:14 Hane No: 674 SBN 38'de nüfusa kayıtlı Mustafa Sabri ve Makbule Hanife' dan olma 26/06/1960 doğumlu 21/10/2020 tarihinde vefat eden 29878872786 TC Kimlik numaralı müteveffa Ayşegül KARABURÇAK' ın terekesinin tasfiyesi talep edilmiştir. TMK' nun 620, 621 ve 634. Maddeleri gereğince; murisin mali durumu hakkında bilgi sahibi olan herkesin, mirasçılarının ve muristen alacaklı olanları ve murise borcu bulunanların (kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanlar dahil), ikinci ilanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde; Mahkememize yukarıda numarası yazılı dosyasına başvurarak murisin mal varlığı hakkında bilgi vermeleri, alacaklı ve borçluların alacak ve borçlarını belgeleriyle birlikte dosyaya bildirmeleri, karşılığında kendilerine makbuz verilebileceği, haklı bir sebep olmaksızın bilgi vermeyen veya yanlış ya da eksik bilgi verenlerin bundan doğacak zararları mirasçıları, vasiyet alacaklılarına veya üçüncü kişilere tazminle yükümlü olacakları, süresi içinde alacaklarını bildirip deftere yazdırmayan alacaklıların, TMK 629. Madde gereği terekeden hak talep edemeyecekleri ilgililere ilanen duyurulur.