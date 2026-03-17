T.C.

ANKARA 68. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



Sayı : E.93725682-2021/82-Ceza Dava Dosyası

12.03.2026

Yurt Dışına Firar suçundan Mehmet ve Miyase oğlu, 21/09/1976 KONYA doğumlu sanık ALİ ÇAKAN hakkında Mahkememizin24/02/2026 tarih ve2021/82 Esas, 2026/219 sayılı kararıyla ''Her ne kadar Sanık Ali Çakan Hakkında Yabancı Memlekete Firar suçu yönünden 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 67/1-A maddeleri gereğince cezalandırılması istemi ile açılan kamu davasının TCK’nın 66/1-eve 67/2-C maddesine göre olağan dava zamanaşımı süresinin dolduğu anlaşıldığından sanık hakkında açılan kamu davasının CMK 223/8 maddesi gereğince DÜŞÜRÜLMESİNE, Yapılan yargılama giderinin kamu üzerinde bırakılmasına'' şeklinde DÜŞME kararı verildiği, Tarafın dosyadaki bilinen adreslerine mahkememiz kararı tebliğ yapılamamış ve yeni adresi de tespit edilememesi nedeniyle gerekçeli kararın taraflara ilanen yapılmasına karar verilmiş olup, 7201 Sayılı Yasanın 28 ve 29. maddeleri gereğince karar özetinin İlanen Tebliğine, aynı yasanın 31.maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 2 hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 2 hafta yasal süresi içerisinde mahkememize bizzat yada bulunduğu yer adliyesi nöbetçi mahkeme kanalıyla istinaf dilekçesi verebileceği, istinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.