İ L A N

T.C. ANKARA 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



ESAS NO : 2024/551 Esas

Davacı MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ile davalı TUĞBA YILMAZ ile diğer 2 davalı aleyhine açılan Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle) davasında Mahkememizden verilen karar sonunda; Mahkememizin 2024/551 esas sayılı dosyasında yapılan inceleme neticesinde; davalı TUĞBA YILMAZ'a ait bilinen yurtdışı adresine yapılan tebligatların konsolosluk aracılığı ile yapılan yurtdışı tebligatlarının davalı TUĞBA YILMAZ'a tebliğ yapılamadan iade döndüğü, yapılan tüm araştırmalara rağmen farklı bir tebligata yarar adresinin temin edilemediği anlaşılmakla davalı TUĞBA YILMAZ adına yurtdışı genel haber sitesinde yayınlanarak tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla,

Davacı vekili dava dilekçesi ile, 206.198,41 ABD Doları ve bu miktarın 06.09.2022 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi,

Daha önce ödenmiş olan 754,26 ABD Dolarının işlemiş olan 32,69 ABD doları faizi,

Daha önce ödenmiş olan 819,75 Türk Lirasının işlemiş olan 51,85 Türk Lirası faizinin sorumluluk miktarları oranında davalılardan alınarak müvekkili Milli Eğitim Bakanlığına ödenmesine, idaremiz lehine (karar tarihindeki kur üzerinden) vekalet ücretine hükmedilmesine ve yargılama giderlerinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini bilvekale arz ve talep etmiştir.

İşbu dava dilekçesinin yurtdışı genel haber sitesinde yayınlanarak tebliğine karar verilmiş olmakla, dava dilekçesinin ilanından itibaren Davalı TUĞBA YILMAZ'a HMK.nun 122.maddesi gereğince 2 haftalık kesin sürede cevap verebileceği, TK.nun 31.maddesi gereğince yurtdışı genel haber sitesinde yayınlanma tarihinden 7 gün sonra işbu ilanın yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 08/12/2025