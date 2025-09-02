T.C.

ANKARA

7. SULH HUKUK MAHKEMESİ



ESAS NO : 2024/1659 Esas

Mahkememize noter ihbarı ile açılan muris Muris DAVUT YİĞİT'e ( Mehmet ve Kiraz'dan olma 10/05/1960 doğumlu, T.C. 15889039430 ) ait Vasiyetname Açılması davasında verilen ara karar uyarınca,

Muris tarafından Ankara 7. Noterliğinin 02/02/2023tarih ve 01581 yevmiye sayılı ile tanzim ettirilen "" Hiçbir baskı ve etki altında kalmaksızın, temyiz kudretim tamamen yerinde olarak, kendi serbest irademle el yazımla hazırlayıp, altını imzalayarak zarfa koyup kapattığım, gerçek isteklerimi ve son arzularımı içeren vasiyetimin Noterliğiniz emanetine alınarak 5(beş) yıl süre ile saklanmasını talep ederim." şeklinde olduğu görüldü.

Tevdi tutanağı ekinde yer alan Vasiyetimdir başlıklı A4 kağıdına yazılı 02/02/2023 tarihli El Yazılı vasiyetnamenin ;

"Ben Davut Yiğit aklım başımda şurum yerinde kimsenin etkisi altında kalmadan vasiyetimi yazıyorum. ANKARA ili mamak ilçesi Türközü mahallesi 37653 ada 14 parselde bulunan taşınmazın 3-12-14 numaralı üç adet daireyi, yani üç adet taşınmazımız ve bunlarında yanında vefatim halinde vefat ettiğim tarihte terekemde bulunacak olan taşınır ve taşınmaz bütün mal varlığımı eşim 23812161554 TC kimlik numaralı Gözel kartal'a bırakıyorum, bunun adil olacağını düşünüyorum bu benim son arzumdur. Mamak-Ankara Davut yiğit imza " şeklinde olduğu görülmüş olup," şeklinde olup, Ankara İli, Evren İlçesi, Çatalpınar Mahallesinde nüfusa kayıtlı Jean Auguste ve Simone' den olma 03/04/1962 Vharleville Mevzieves-(F) doğumlu Mirasçı SYLVİE YİĞİT - 15811042002-' in, Ankara İli, Evren İlçesi, Çatalpınar Mahallesinde nüfusa kayıtlı Davut ve Sylvie'den olma 11/01/1987 Ankara doğumlu Reyhan YİĞİT'e- 15799042490- ve Ankara İli, Evren İlçesi, Çatalpınar Mahallesinde nüfusa kayıtlı Davut ve Sylvie'den olma 03/03/1985 Ankara doğumlu FERİDE YİĞİT'e -15802042394 yapılan tüm aramalara rağmen tebliğe elverişli açık adresi tespit edilemediğinden, bu kez adı geçen mirasçıya vasiyetnameye karşı beyanda bulunmak üzere mahkememizde duruşmanın atılı bulunduğu 04/12/2025 günü saat 09:22'de hazır bulunması veya kendisini kanuni bir vekille temsil ettirmesi,ilan tarihinden itibaren 1 (bir) ay zarfında vasiyetnameye itiraz etmediği taktirde vasiyetnamenin açılıp okunduğu ve mirasçılarına duyurulduğunun tespitine karar verileceği hususu, duruşma gün ve saati ve vasiyetname özeti ile birlikte tebligat yerine geçmek üzere adı geçene ilanen duyurulur. 26/08/2025