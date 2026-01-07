T.C.

ANKARA

70. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



Dosya No : .71592778-2022/36-Ceza Dava Dosyası

Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret suçundan sanık MESUT SÜRER hakkında yapılan yargılama sonucunda, Mahkememizin 10/10/2023 tarih ve 2022/36 Esas 2023/772 karar sayılı ilamı ile, sanık hakkında Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret suçundan cezalandırılması talebi ile mahkememize kamu dava açılmış ise de sanığın üzerine atılı suçu işlediği sabit olmadığı anlaşıldığından CMK'nın 223/2-e maddesi gereğince BERAATİNE karar verildiği; Mahkeme ilamının sanığa tebliğ edilemediği gibi açık adresinin de tespit edilemediği anlaşıldığından 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince Mahkememiz ilamının sanığa ilanen tebliğine karar verilmekle hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı;Tebliğ tarihinden CMK'nun 272'nci ve 273'üncü maddeleri uyarınca, yüzüne karşı karar verilenler yönünden tefhimden itibaren 7 gün içinde, yoklukta karar verilenler yönünden tebliğden itibaren 7 gün içerisinde, mahkememize verilecek bir dilekçe ya da zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle tutulacak bir tutanakla; yasa yoluna başvuracak kişi yargı sınırları dışında bulunuyor ise mahkememize ulaştırılmak üzere bulunduğu yerdeki Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine bir dilekçe verilerek ya da tutanağa geçirilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi zabıt katibine beyanda bulunularak; taraf ceza evinde bulunuyor ise mahkememize iletilmek üzere bulunduğu yer cezaevi müdürlüğüne bir dilekçe verilerek;

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF yasa yoluna tabi ve mütalaaya uygun olarak Cumhuriyet savcısı huzurunda karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 05/01/2026