T.C. ANKARA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

T.C.ANKARA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/332

Davacı Z Grup Proje Ticaret A.Ş. vekili tarafından davalılar Sibel MEYDANAL v.d. Aleyhine açılan el atmanın önlenmesi ve yıkım istemli davada; Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, iade edilmiş ve tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.Dava konusu Ankara ili, Çankaya ilçesi, Karakusunlar Mahallesi, 29097 Ada, 1 Parsel ve 2 Parselde bulunan taşınmazın 1.katının 111,20 metrekare kapalı alan 17,70 metrekare balkon, zemin katın 111,20 metrekare toplamda 240,10 metrekare büyüklükte olduğunun görüldüğü,

Niteliğinin iki katlı ev, yapı sınıfının 3-A, Alanının 240,10 (metrekare), birim maliyetinin 19800,00 TL, yıpranma oranının %40, toplam değerinin 2.852.388,00 olarak hesaplandığı, A harfi ile gösterilen alanın hesaplanmasında Niteliğinin iki katlı ev (bir kısmı), yapı sınıfının 3-A, Alanının 45,30 (metrekare), birim maliyetinin 19800,00 TL, yıpranma oranının %40, toplam değerinin 538.164,00 olarak hesaplandığı belirtilmiş,

İki katlı ev için dava tarihinde hesaplama yapılması durumunda; niteliğinin iki katlı ev, yapı sınıfının 3-A, Alanının 240,10 (metrekare), birim maliyetinin 12250,00 TL, yıpranma oranının %40, toplam değerinin 1.764.735,00 olarak hesaplandığı, A harfi ile gösterilen alanın hesaplanmasında Niteliğinin iki katlı ev (bir kısmı), yapı sınıfının 3-A, Alanının 45,30 (metrekare), birim maliyetinin 12250,00 TL, yıpranma oranının %40, toplam değerinin 332.955,00 olarak hesaplandığı belirtilmiş, Yapının yıkımına karar verilmesi durumunda yıkım bedelinin inşaat maliyetlerindeki sürekli artışlar dikkate alındığında yıkım zamanında fiyatlanması gerekeceği belirtilmiştir.

İş bu bilirkişi raporunun ilanın tebliğinden itibaren bir hafta sonra yapılmış sayılacağı Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince bir haftalık süreyi müteakiben iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ilanen tebliğ olunur.13/05/2026