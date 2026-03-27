T.C. ANKARA 8. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

T.C.ANKARA 8. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/296 Esas

DAVALI : TUBA ÇARKCI -19403221844- Mehmet Akif Mah. Reyhan Sok. No:34 İç Kapı No::17 Ümraniye/ İSTANBUL



Davacı tarafından aleyhinize açılan Ticari Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar (İtirazın İptali) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, gösterilen adresinde komşusunda sorulduğu tanınmadığı gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HMK 317. maddesi uyarınca davaya karşı 2 hafta içerisinde cevap vermeniz,varsa bu süre içerisinde ilk itirazlarınızı sunmanız,süresinde cevap vermediğiniz takdirde dava dilekçesinde ileri sürelen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız,belirlenen ön inceleme ve tahkikat gün ve saatinde hazır olmanız,sulh için hazırlık yapmanız,duruşmaya gelmediğiniz veya davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı,duruşmaya gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ihtar olunur.

Duruşma Günü: 08/05/2026 günü saat 12:15'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.16/03/2026