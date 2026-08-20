T.C. ANKARA 8. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

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T.C. ANKARA 8. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2026/441 Esas

DAVALILAR : 1- BESİM EVREN VARDAR Serhat Mah. 1323 Cad. 7/A Yenimahalle/Ankara



Davacı tarafından aleyhinize açılan İtirazın İptali davasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip zaptı bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tenzip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HMK 122.maddesi uyarınca davaya karşı iki hafta içerisinde cevap vermeniz, var ise bu süre içerisinde ilk itirazlarınızı sunmanız, bu süre içerisinde cevap vermediğiniz taktirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız ihtar olunur.

Dava Dilekçesi ve tensip zaptı ilanen ihtar ve tebliğ olunur. 14/08/2026