T.C.

ANKARA

8. SULH HUKUK MAHKEMESİ



Sayı :2026/5 Tereke

08.01.2026

İLAN

Gelir İdaresi Başkanlığı Ankara Defterdarlığı Muhammet Karagüzel Vergi Dairesi Müdürlüğünün 18.12.2025 tarih ve E-34196688-250.02[186017287151 sayılı yazısında özetle; Erdal BOZLAK'ın (T.C. 17330249740) vefat etmesi üzerine mirasçılarının mirası reddetmiş olmaları nedeniyle terekesinin tasfiyesinin yapılmasını ve terekesine tasfiye memuru atanmasına karar verilmesini talep etmiştir.

Bu itibarla; TMK.'nun 620, 621 ve 634. maddeleri gereğince; murisin mali durumu hakkında bilgi sahibi olan herkesin, mirasçılarının ve muristen alacaklı olanların ve murise borcu bulunanların (kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanlar dahil), ikinci ilanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde; Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasına başvurarak murisin mal varlığı hakkında bilgi vermeleri, alacaklı ve borçluların alacak ve borçlarını belgeleriyle birlikte dosyaya bildirmeleri, karşılığında kendilerine makbuz verilebileceği, haklı bir sebep olmaksızın bilgi vermeyenler veya yanlış ya da eksik bilgi verenlerin bundan doğacak zararları mirasçılara vasiyet alacaklılarına veya üçüncü kişilere tazminle yükümlü olacakları, süresi içinde alacaklarını bildirip deftere yazdırmayan alacaklıların, TMK. 629. Maddesi gereği terekeden hak talep edemeyecekleri ilgililere ilanen duyurulur.