T.C.

ANKARA

8. SULH HUKUK MAHKEMESİ



Sayı :2025/25 Tereke

27.03.2026

İ L A N

Mahkememiz dosyasından 18/07/2022 tarihinde vefat eden ve mirasının mirasçıları tarafından reddedildiği tespit ve tescil edilen, Erzurum ili Yakutiye ilçesi Kazım Karabekir Paşa Mahallesi 47 cilt 1998 hane no 65. Sıra da nüfusa kayıtlı 04/09/1989 doğumlu Bülent ve Hatice'den olma 22627819322 TC kimlik no'lu müteveffa Cihad ASLAN'ın terekesinin tasfiyesinin yapılmasını talep edilmiştir. Bu itibarla; TMK.'nun 620, 621 ve 634. maddeleri gereğince; murisin mali durumu hakkında bilgi sahibi olan herkesin, mirasçılarının ve muristen alacaklı olanların ve murise borcu bulunanların (kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanlar dahil), ikinci ilanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde; Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasına başvurarak murisin mal varlığı hakkında bilgi vermeleri, alacaklı ve borçluların alacak ve borçlarını belgeleriyle birlikte dosyaya bildirmeleri, karşılığında kendilerine makbuz verilebileceği, haklı bir sebep olmaksızın bilgi vermeyenler veya yanlış ya da eksik bilgi verenlerin bundan doğacak zararları mirasçılara vasiyet alacaklılarına veya üçüncü kişilere tazminle yükümlü olacakları, süresi içinde alacaklarını bildirip deftere yazdırmayan alacaklıların, TMK. 629. Maddesi gereği terekeden hak talep edemeyecekleri ilgililere ilanen duyurulur.