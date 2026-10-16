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        T.C. ANKARA 84. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 16 Ekim 2026 - 23:50
        T.C. ANKARA 84. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
        İLAN

        DOSYA NO : 2024/477
        Esas KARAR NO : 2026/177
        Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 31/03/2026 tarihli kararı ile Refayive Samiyet oğlu, 10/03/1979 doğumlu Özgür ÇİÇEK hakkında özetle;

        "Suç Eşyasının Satın Alınması Veya Kabul Edilmesi" suçundan TCK'nın 165/1 maddesi gereğince (5 ay hapis ve 80,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına) Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verilmiştir.
        Sanık Özgür ÇİÇEK tüm aramalara rağmen bulunamamış, adresi tespit edilip gerekçeli karar tebliğ edilemediğinden,
        1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
        2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02571955