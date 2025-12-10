T.C.

ANKARA

85. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



ESAS NO : 2024/970

KARAR NO : 2025/642



İLAN



Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 08/09/2025 tarihli ilamı ile Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan 5607 sayılı yasanın 3/5, 3/23 ve TCK'nın 62, 52 maddeleri gereğince neticeten 10.000,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verilen Şakir ve Gülnaz oğlu, 01/01/2002 Keçiören doğumlu TURGUT DURAK, tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren İKİ HAFTA sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK'nun 272 ve 273 maddeleri uyarınca hükmün tebliğinden itibaren İKİ HAFTA içinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle istinaf yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.03.12.2025