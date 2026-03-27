T.C.

ANKARA 9. AİLE MAHKEMESİ



Sayı :2020/127 Esas

Davacı , DOĞAN KAHRAMAN ile Davalı , ASMAA SULTAN M A ALSULAITI arasında mahkememizde görülmekte olan Babalık (Tanıma Beyanının Tespiti) davasının mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda verilen karar gereğince; "DAVANIN KABULÜNE, Kocaeli ili, Körfez ilçesi, Hereke mah/köyü, cilt no: 16, Hane no:318' de nüfusa kayıtlı 12683627948 TC kimlik numaralı Osman Mitat ve Hasibe oğlu 1989 doğumlu davacı DOĞAN KAHRAMAN'ın küçük doğum raporunda yazılı olan 10/01/2019 doğumlu SEDEF KAHRAMAN'ın babası olduğunun TESPİTİNE, nüfusa bu şekilde işlenmesine, 2- Peşin alınan harcın mahsubu ile bakiye 677,60 TL harcın davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,3- Davacının yaptığı 204,10 TL harç, 27.168,50 TL yargılama gideri ( basın ilan kurumu tebligat gideri, adli tıp gideri, tebligat gideri, müzekkere gideri) olmak üzere toplam 27.372,60 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, bakiye gider avansının karar kesinleştiğinde davacıya iadesine,

4- Davacı vekil ile temsil edildiğinden AAÜT gereğince 45.000 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Dair davacı ile vekilinin yüzüne karşı davalının yokluğunda kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde İstinaf yolu açık olmak üzere "karar verilmekle iş bu gerekçeli karar özetinin davalıya tebliğ yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞolunur.13/03/2026