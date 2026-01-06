Habertürk
        Resmi İlanlar

        T.C. ANKARA 9. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 07.01.2026 - 00:00
        İ L A N
        T.C. ANKARA 9. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2025/341 Esas

        Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Alacak (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında; Mahkememizce dava dilekçesinin davalı "Gündüzler Özel Sağlık Hizmetleri Bilgisayar Temizlik Gıda Taşımacılık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi"ne dava dilekçesi ve tensip zaptı ekli duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup tebligat yapılamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.Duruşma günü: 09/01/2026 günü saat 12:00'a, tebliğden iki haftalık kesin sürede tebligat içerisindeki tensip zaptında yazılan işlemlerin yerine getirilmesi, HMK m.317/(2) gereğince cevap dilekçesi, usulü itirazlar ve delillerin verilebileceği, aksi halde ileri sürülen vakıaların inkar edilmiş sayılacağı, cevap dilekçesinde ki ve elde bulunan belgelerin asılları ile birlikte davacı sayısından bir fazla örneklerinin verilmesi, başka yerden getirtilecekler için gerekli açıklamanın yapılması hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.18/11/2025

