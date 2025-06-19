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        T.C. ANKARA BATI 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 20.06.2025 - 00:00
        T.C.
        ANKARA BATI 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

        Esas No : 2023/568
        Karar No : 2025/223

        SANIK : MEHMET EMİN ÖLÇEN, Yılmaz oğlu, 20/07/1994 ŞANLIURFA doğumlu,


        Suç Tarihi : 17/01/2023
        Karar Tarihi : 14/03/2025
        Verilen Hüküm : 1 yıl 8 ay hapis ve 440,00 TL Adli Para Cezası


        Tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen ve adresi meçhul sayılan yukarıda kimlik ve adres bilgileri yazılı sanığa özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince Türkiye genelinde yayımlanan bir gazetede ilanından itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize veya bulunulan yer Ağır Ceza Mahkemesi ya da Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle istinaf edilebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları İLANEN tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02244396