T.C.

ANKARA BATI 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ



Esas No : 2023/568

Karar No : 2025/223

SANIK : MEHMET EMİN ÖLÇEN, Yılmaz oğlu, 20/07/1994 ŞANLIURFA doğumlu,



Suç Tarihi : 17/01/2023

Karar Tarihi : 14/03/2025

Verilen Hüküm : 1 yıl 8 ay hapis ve 440,00 TL Adli Para Cezası



Tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen ve adresi meçhul sayılan yukarıda kimlik ve adres bilgileri yazılı sanığa özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince Türkiye genelinde yayımlanan bir gazetede ilanından itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize veya bulunulan yer Ağır Ceza Mahkemesi ya da Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle istinaf edilebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları İLANEN tebliğ olunur.