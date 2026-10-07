Örnek No:55*

T.C.

ANKARA BATI

4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/1 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda aşağıda yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin satış ilanına, şartname ve bilirkişi raporuna esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/1 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İli, Ayaş İlçesi, OLTAN/YENİMAHALLE Mahallesi , 120 Ada, 12 Parsel, Tapu kayıtlarında tarla vasıflı taşınmaz: Mahalle merkezine 1,8 km, ,Ayaş İlçeMerkezine 11,3 Km, mesafede olup, Oltan- Uğurçayırı Mahallesi asfalt yoluna cephelidir.Belediye alt yapı hizmetlerinden yol hariç içme suyu, kanalizasyon hizmeti bulunmamaktadır.yaklaşık yarısı 6,300 m2 üzerinde farklı yaşlarda (30-25-15-10) kiraz, ceviz ve badem ağaçları bulunmakta, yaklaşık 6.000 m2 sinde ise toprak işlemeli tarımsal faaliyet yapılmaktadır. Çevresinde benzer nitelikte tarımsal faaliyet yapılmış parsellerin olduğu tespit edilmiştir.

Adresi : Oltan/Yenimahalle 120 Ada 12 Parsel Ayaş / ANKARA

Yüzölçümü : 12.360,54 m2

İmar Durumu : Belediyenin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı dışında olduğu bildirilmiştir.

Kıymeti : 11.230.736,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 11:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 11:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/12/2026 - 11:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 11:40

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.