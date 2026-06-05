T.C. ANKARA BATI 8. AİLE MAHKEMESİ

T.C.ANKARA BATI 8. AİLE MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2026/155

DAVALILAR : MURAT ENGEZOĞLU Huzur Mah. 1134 Sokak 11/7- Çankaya/ ANKARA



Davacı Nadide ENGEZOĞLU tarafından davalılar Murat ENGEZOĞLU, Özlem ENGEZOĞLU, Ege ENGEZOĞLU ve Ela ENGEZOĞLU aleyhine açılan Mal Rejiminin Tasfiyesi davasında;

Mahkememizce resen yapılan incelemede dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliği için davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkili ile müteveffa Cemil ENGEZOĞLU'nun evlilik birliği içinde edinilen Ankara ili, Etimesgut ilçesi, Yapracık mahallesi, Bozkır mevkii, 17 ada, 4 parselde kain kargir dubleks ev üzerinde müvekkil davacının şimdilik 10.000,00-TL katılma alacağının davalılardan tahsiline karar verilmesi, yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalılara yükletilmesi talep ve dava olunmuştur.

HMK 122,126,129 maddeleri gereğince usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesini her bir davacı için ayrı posta giderini ve tanık dâhil tüm delillerinizi 2 haftalık süre içinde mahkememize sunmanız dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliği yerine geçerli olmak üzere ilan olunur. 22/05/2026