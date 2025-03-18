Örnek No:55*

T.C.

ANKARA BATI İCRA DAİRESİ

2024/6837 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/6837 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Ankara İl, Sincan İlçe, AKŞEMSETTİN Mahalle/Köy, 4046 Ada, 1 Parsel, 1. Kat 13 Nolu Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçluya isabet eden tam hissesi satışa çıkartılmıştır..Proje uyarınca; imalathane, mutfak nişi ve wc bölümlerinden müteşekkil olup taşınmaza merdiven kovası-asansör ile bağlantılı kat holü vasıtasıyla yaya olarak ulaşım sağlanmaktadır Hâlihazırda 12 bb nolu taşınmaz ile arasındaki bölme duvar ile wc ve mutfak nişi yerinde yapılmamıştır. Ayrıca proje harici, 1. kat ön ve arka cephelerdeki trapez çatı yerinde yapılmamış olup taşınmaza araç rampası vasıtasıyla araç ile ulaşım imkanı sağlanmıştır. Yerinde teraslara sürgülü kapı ile çıkış sağlanarak taşınmazın iç hacminde, ön ve arka cephelerindeki teraslarda araç sergileme imkanı ortaya çıkmıştır. Proje uyarınca ve halihazır faydalı (net) alanı 82 m2 olarak tespit edilmiştir.Proje uyarınca ve halihazır brüt alanı 87 m2 olarak tespit edilmiştir. Boş olup kullanılmamaktadır.

Adresi : Akşemsettin Mah. Gülerman Sokak Altaş Otonom No:5G Sincan / ANKARA

Yüzölçümü : 3.193,00 m2

Arsa Payı : 172/3193

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı1/1000 ölçekli uygulama imar planı uyarınca; Konu dışı kentsel çalışma alanı lejantlı olup yapılaşma şartları; ayrık nizam, 3 kat, E:0.5'dir.

Kıymeti : 7.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin 0,99 TL bedel karşılığında kira sözleşmesi vardır. (99 yıllığına 1 krş iz bedelle TEDAŞ lehine kira sözleşmesi şerhi işlenmiştir.) şeklinde iki adet şerh mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2025 - 10:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2025 - 10:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2025 - 10:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/07/2025 - 10:02

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, ERYAMAN Mahalle/Köy, 47549 Ada, 5 Parsel, B Blok 14. Kat 141 Nolu Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçluya isabet eden tam hissesi satışa çıkartılmıştır.Proje uyarınca; balkon, gömme ve 9 m2 alanlı olup ofis ve oda ile bağlantılıdır.Halihazırda; balkon, gömme ve 5,43 m2 alanlı olup salon ve oda ile bağlantılıdır. Cam balkon sistemi ile kapatılmıştır.Proje uyarınca faydalı (net) alanı 47 m2 olarak, halihazır faydalı (net) alanı 51 m2 olarak tespit edilmiştir.Proje uyarınca brüt alanı 52 m2 olarak, halihazırda brüt alanı 56 m2 olarak tespit edilmiştir.Hâlihazırda; antre, salon-mutfak, oda, duş-wc ve balkon bölümlerinden müteşekkildir.Proje uyarınca ve halihazırda 1+1 mimari formdadır Kiracı tarafından mesken amaçlı kullanılmaktadır.

Adresi : Yeşilova Mah. 4012. Sokak Sakalar Tower No:1B/141 Etimesgut / ANKARA

Yüzölçümü : 9.926,00 m2

Arsa Payı : 29/9926

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı uyarınca; kentsel servis alanı lejantlı olup yapılaşma şartları; E: 1.5, Yençok:17 kattır.

Kıymeti : 2.800.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: AT 85098 NOLU PARSELASYON PLANI GEREĞİNCE KENTSEL SERVİS ALANI OLARAK AYRILMIŞTIR şeklinde 25/03/2003 tarih ve 1790 yevmiye nolu beyan mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2025 - 11:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2025 - 11:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2025 - 11:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/07/2025 - 11:02



14/03/2025

(İİK m.114 ve m.126)

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