Örnek No:55*

T.C.

ANKARA BATI

İCRA DAİRESİ

2026/6597 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/6597 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, SARAYCIK Mahalle/Köy, 102177 Ada, 1 Parsel, B Blok 1. Normal Kat 37 Nolu Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hissesi satışa çıkartılmıştır.antre, hol, salon, 2 oda, mutfak, 2 banyo, balkon bölümlerinden müteşekkildir. faydalı (net) alanı 79 m2 olarak tespit edilmiştir.Halihazır brüt alanı 91 m2 olarak tespit edilmiştir.

Adresi : Saraycık Mah. Uluç Ali Paşa Bulvarı, Lagom B Blok No:59B/37 Sincan / ANKARA

Yüzölçümü : 14.000,00 m2

Arsa Payı : 48/14000

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Taşınmazın yer aldığı parsel: 1/1000 ölçekli uygulama imar planı uyarınca; ticaret+konut alanı lejantlı olup yapılaşma şartları; ayrık nizam,E:1,70, Yençok 6 kattır.

Kıymeti : 5.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 1- Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin ''0,01 TL bedel karşılığında kira sözleşmesi vardır. ( ELEKTRİK DAĞITIM TESİSİ (trafo yeri (80.00 m2), KABLO GÜZERGAHLARI VE MÜŞTEMİLATLARI ) '' şeklinde şerhi mevcuttur.

2- "AT İş bu taşınmaz(Toki tarafından) en çok (6) kat yüksekliğinde göre satılmış olup bu kat yüksekliğine göre ruhsatlandırılacaktır "şerhi mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/11/2026 - 10:09

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/11/2026 - 10:09 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 10:09

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2026 - 10:09

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, SARAYCIK Mahalle/Köy, 102177 Ada, 1 Parsel, B Blok 4. Normal Kat 99 Nolu Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçul adına isabet eden tam hissesi satışa çıkartılmıştır. antre, hol, salon, 2 oda, mutfak, 2 banyo, balkon bölümlerinden müteşekkildir.faydalı (net) alanı 79 m2 olarak tespit edilmiştir.Halihazır brüt alanı 91 m2 olarak tespit edilmiştir.

Adresi : Saraycık Mah. Uluç Ali Paşa Bulvarı, Lagom B Blok No:59B/99 Sincan / ANKARA

Yüzölçümü : 14.000,00 m2

Arsa Payı : 48/14000

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Taşınmazın yer aldığı parsel: 1/1000 ölçekli uygulama imar planı uyarınca; ticaret+konut alanı lejantlı olup yapılaşma şartları; ayrık nizam,E:1,70, Yençok 6 kattır.

Kıymeti : 5.200.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 1- Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin ''0,01 TL bedel karşılığında kira sözleşmesi vardır. ( ELEKTRİK DAĞITIM TESİSİ (trafo yeri (80.00 m2), KABLO GÜZERGAHLARI VE MÜŞTEMİLATLARI ) '' şeklinde şerhi mevcuttur.

2- "AT İş bu taşınmaz(Toki tarafından) en çok (6) kat yüksekliğinde göre satılmış olup bu kat yüksekliğine göre ruhsatlandırılacaktır "şerhi mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/11/2026 - 11:09

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/11/2026 - 11:09 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 11:09

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2026 - 11:09

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, SARAYCIK Mahalle/Köy, 102177 Ada, 1 Parsel, C Blok 2. Normal Kat 21 Nolu Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hissesi satışa çıkartılmıştır.hol, ofis+mutfak nişi, ofis, banyo, balkon bölümlerinden müteşekkildir.aydalı (net) alanı 45 m2 olarak tespit edilmiştir.Halihazır brüt alanı 52 m2 olarak tespit edilmiştir.

Adresi : Saraycık Mah. Uluç Ali Paşa Bulvarı, Lagom C Blok No:59C/21 Sincan / ANKARA

Yüzölçümü : 14.000,00 m2

Arsa Payı : 27/14000

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Taşınmazın yer aldığı parsel: 1/1000 ölçekli uygulama imar planı uyarınca; ticaret+konut alanı lejantlı olup yapılaşma şartları; ayrık nizam,E:1,70, Yençok 6 kattır.

Kıymeti : 3.700.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: 1- Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin ''0,01 TL bedel karşılığında kira sözleşmesi vardır. ( ELEKTRİK DAĞITIM TESİSİ (trafo yeri (80.00 m2), KABLO GÜZERGAHLARI VE MÜŞTEMİLATLARI ) '' şeklinde şerhi mevcuttur.

2- "AT İş bu taşınmaz(Toki tarafından) en çok (6) kat yüksekliğinde göre satılmış olup bu kat yüksekliğine göre ruhsatlandırılacaktır "şerhi mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/11/2026 - 12:09

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/11/2026 - 12:09 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 12:09

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2026 - 12:09