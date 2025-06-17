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        T.C. ANKARA BATI SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

        İlandır
        Giriş: 18.06.2025 - 00:00

        Örnek No:55*

        T.C.
        ANKARA BATI
        SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
        2025/45 SATIŞ

        TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI


        Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/45 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
        Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
        1 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, ETİMESGUT Mahalle/Köy, 8689 Ada, 9 Parsel nolu taşınmaz ....Diğer özellikleri, bilirkişi raporu, satış ilanı, şartname ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/45 Satış sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
        Adresi : Etimesgut Mahallesi 8689/9 Etimesgut / ANKARA
        Yüzölçümü : 712 m2
        İmar Durumu :---
        Kıymeti : 17.088.000,00 TL
        KDV Oranı : %10
        Kaydındaki Şerhler:


        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/07/2025 - 10:09
        -------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 31/07/2025 - 10:09
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/08/2025 - 10:09
        --------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 28/08/2025 - 10:09

        13/06/2025

        İİK m.114 ve m.126)
        (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02242748