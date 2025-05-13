Örnek No:55*

T.C.

ANKARA BATI

İCRA DAİRESİ

2024/8092 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/8092 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, BAĞLICA Mahalle/Köy, 46786 Ada, 1 Parsel, B BLOK 8 KAT 18 Numaralı Nolu Bağımsız Bölüm Borçlu adına isabet eden tam hissesi satışa çıkartılmıştır. Ana taşınmaz 2 adet bloktan oluşmaktadır. Satışa konu taşınmaz B blokta yer almaktadır. B Blok 1 bodrum + zemin + 8 normal kattan oluşmaktadır.Bina B blok 10 katlı, 18 bağımsız bölüm içermektedir. Bina girişi zemin kat seviyesinden sağlanmaktadır. Dış cephesi klasik sıva üzeri dış cephe boyalıdır.Binada asansör bulunmaktadır.Ana giriş kapısı camekanlı alüminyum doğramadır. Taşınmazın yer aldığı site içerisinde açık otopark bulunmaktadır Taşınmazın yer aldığı bina 2013 yılında inşaatına başlanmış olup, 12 yaşındadır. Taşınmazın yer aldığı binaya ait dosya içeriğinde enerji kimlik belgesi bulunmamaktadır Bağımsız Bölüm Özellikleri; Taşınmaz tapu kayıtlarında ve yerinde çatı aralı konut nitelikli ve ana yapının 8.katında yer almaktadır. Taşınmaz kuzey, güney ve doğu olmak üzere 3 cephelidir. Taşınmaz projesinde8.kat; 140m² net, 204 m² brüt çatı katı 140 m² net, 161 m² brüt kullanım alanına sahiptir. Toplam net 280 brüt 365 m2 brüt alanlıdır. Ayrıca çatı katında 46 m2teras alanı mevcuttur. Taşınmaz fiilen8.kat; 140m² net, 204 m² brütçatı katı 145 m² net, 166 m² brüt kullanım alanına sahiptir. Toplam net 285 brüt 370 m2 brüt alanlıdır. Ayrıca çatı katında 46 m2teras alanı mevcuttur.Taşınmaz yerinde 8.katta salon, 2 oda, banyo,e.duş, antre-hol, mutfak, wcve 2 balkon, çatı katında; 4 oda, giyinme odası, banyo, e.duş, hol ve teras bölümlerinden oluşmaktadır. Taşınmaz iç mekan olarak yapılı durumdadır. Salonda ve odalarda zeminler parke kaplı, tavan plastik boya + kartonpiyer, duvarlar kısmen duvar kağıdı kısmen saten boyalıdır. Mutfakta tezgah arası seramik, diğer duvar kısımları duvar kağıdı pencereler pvc doğrama şeklindedir. Mutfakta ada tipi mutfak tezgahı bulunmaktadır. Antre hol zeminleri seramik duvarlar duvar kağıdı kaplıdır. Banyo ve wc alanlarında; zemin seramik, duvar fayans, tavan plastik boyalıdır.Taşınmazın iç kapı kasa ve kanatları ahşap kapıdır. Giriş kapısı çelik kapı şeklindedir.Çatı katında duş bölümünde jakuzi mevcuttur. Isınma doğalgazlı merkezi sistemlidir. Kalorifer petekleri mevcuttur. Balkon ve teras hacmi cam balkon sistemi ile kapatılmıştır. Teras üstü açılır pergole sistemlidir.Taşınmaz bakımlı durumdadır. TAŞINMAZ KEŞİF ANINDA DOLU OLUP BORÇLU TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR. Fiili durumu dubleks meskendir.

Adresi : Bağlıca Mahallesi Çakmaklıtaş Caddesi, Nehir Park Evleri No:14B Daire No:18 Etimesgut/Ankara Etimesgut / ANKARA

Yüzölçümü : 7.566 m2 Arsa Payı : 396/7566 İmar Durumu :Var

Kıymeti : 13.000.000,00 TL KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Beyan:AT...KM ne çevrilmiştir.26/09/2017-Diğer şerhler tapu kaydındaki gibi olup dosyasında mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2025 - 10:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2025 - 10:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2025 - 10:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2025 - 10:45

30/04/2025

(İİK m.114 ve m.126)

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