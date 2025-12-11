Örnek No:55*

T.C.

ANKARA BATI

İCRA DAİRESİ

2024/20255 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/20255 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ/HİSARLIKAYA Mahalle/Köy, DEDEÖZÜ Mevkii, 188 Ada, 724 Parsel, Taşınmazın borçlu adına isabet eden 1/6 hissesi satışa çıkarılmıştır.

Adresi : Temelli Hisarlıkaya Mahallesi Dedeözü Mevkii 188 Ada 724 Parsel Sincan / ANKARA

Yüzölçümü : 31.479,58 m2

İmar Durumu : İmar Yönüyle, Sincan Belediyesi, Plan ve Proje Müdürlüğünün 06.06.2024 tarih ve

E-61899864-115.01.06-126516sayılı yazılarından; kıymet takdirine konu olanTemelli/Hisarlıkaya Mallesine ait 188 ada 724ve 188 ada 735parseli kapsayan alanda Belediyece onaylanmış 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının bulunmadığı belirtilmiştir.

Kıymeti : 2.481.640,22 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Taşınmazın tapu kaydındaki gibi olup dosyasında mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2026 - 10:11

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2026 - 10:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/03/2026 - 10:11

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 26/03/2026 - 10:11

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ/HİSARLIKAYA Mahalle/Köy, Dedeözü Mevkii, 188 Ada, 735 Parsel, Taşınmazın borçlu adına isabet eden 1/6 sı satışa çıkarılmıştır.

Adresi : Temelli /Hisarlıkaya Mah,188 Ada, 735 Parsel 18 Cilt No,1728 Sayfa Nolu Sincan / ANKARA

Yüzölçümü : 27.762,06 m2

İmar Durumu : İmar Yönüyle, Sincan Belediyesi, Plan ve Proje Müdürlüğünün 06.06.2024 tarih ve E-61899864-115.01.06-126516sayılı yazılarından; kıymet takdirine konu olan Temelli/Hisarlıkaya Mallesine ait 188 ada 724ve 188 ada 735parseli kapsayan alanda Belediyece onaylanmış 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imarPlanının bulunmadığı belirtilmiştir.

Kıymeti : 2.443.061,28 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Taşınmazın tapu kaydındaki gibi olup dosyasında mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2026 - 13:55

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2026 - 13:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/03/2026 - 13:55

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 26/03/2026 - 13:55

08/12/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.