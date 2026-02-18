Örnek No:55*

T.C.

ANKARA BATI

İCRA DAİRESİ

2025/12801 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/12801 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, ERYAMAN Mahalle/Köy, 47549 Ada, 5 Parsel, C BLOK ZEMİN KAT 6 NOLU BB Nolu ...

Adresi : Yeşilova Mah Fetih Cd No:44C/B Etimesgut / ANKARA

Yüzölçümü : 9.926,00 m2

Arsa Payı : 48/9926

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı ETİMESGUT BELEDİYESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI KAPSAMINDA KALMAKTA,AYRIK NİZAM, E:1,50, YENÇOK:SERBEST, KENTSEL SERVİS ALANI İMARLIDIR.

Kıymeti : 9.300.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:

1-Etimesgut Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünün şerhiyle ilgili cevabi yazısı e satış portalı ilan ekindedir.

2-AT 85098 nolu parselasyon planı gereğince kentsel servis alanı olarak ayrılmıştır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 12:25

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 12:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/05/2026 - 12:25

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 20/05/2026 - 12:25

13/02/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.