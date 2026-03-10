Canlı
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ

        İlandır
        Giriş: 11.03.2026 - 00:00

        Örnek No:55*

        T.C.
        ANKARA BATI
        İCRA DAİRESİ
        2025/11531 TLMT.

        TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI


        Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/11531 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.


        Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:


        1 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, GENÇALİ Mahalle/Köy, 135 Ada, 44 Parsel, Taşınmazın borçluya isabet eden tam h ...
        Adresi : Gençali Mahallesi 135 Ada 44 Parsel Ayaş / ANKARA
        Yüzölçümü : 25.232,21 m2
        İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Ayaş Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden alınan bilgiye göre, taşınmaz imarsız alanda kalmaktadır.
        Kıymeti : 5.000.000,00 TL
        KDV Oranı : %10
        Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİ OLUP DOSYASINDA MEVCUTTUR
        Diğer : MALİYE HAZİNESİNİN CEVABİ YAZISI İLAN EKİNDEDİR.


        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 11:15
        --------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 12/05/2026 - 11:15
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 11:15
        --------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 11:15

        06/03/2026

        (İİK m.114 ve m.126)
        (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02418679