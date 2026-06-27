T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ

11.300.000,00

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Taşıt

06C3204 PLAKALI ARAÇ TİCARİ HATTI İLE SATIŞA SUNULMUŞTUR. , 2021 Model , FORD Marka , FED6 TRANSİT Tipli , LY80728 Motor No'lu , NM0EXXTTRELY80728 Şasi No'lu , hat değeri 10.000.000,00 TL ve araç değeri 1.300.000,00 TL olmak üzere muhammen bedeli toplam 11.300.000,00 TL'dir Satışa iştirak edecek Gerçek KişilerveTüzel Kişiler için katılım şartları satış ilanı, şartnamesi ve ekinde bulunan ilgili kurumlardan alınan cevap yazılarında mevcuttur.