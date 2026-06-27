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        T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ

        İlandır
        Giriş: 27 Haziran 2026 - 23:50

        Örnek No:54*

        T.C.
        ANKARA BATI
        İCRA DAİRESİ
        2026/7114 ESAS

        TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI


        Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/7114 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

        Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
        11.300.000,00 1 Taşıt 06C3204 PLAKALI ARAÇ TİCARİ HATTI İLE SATIŞA SUNULMUŞTUR. , 2021 Model , FORD Marka , FED6 TRANSİT Tipli , LY80728 Motor No'lu , NM0EXXTTRELY80728 Şasi No'lu , hat değeri 10.000.000,00 TL ve araç değeri 1.300.000,00 TL olmak üzere muhammen bedeli toplam 11.300.000,00 TL'dir Satışa iştirak edecek Gerçek KişilerveTüzel Kişiler için katılım şartları satış ilanı, şartnamesi ve ekinde bulunan ilgili kurumlardan alınan cevap yazılarında mevcuttur.

        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/08/2026 - 11:00
        -------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 19/08/2026 - 11:00
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/09/2026 - 11:00
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        Bitiş Tarih ve Saati : 16/09/2026 - 11:00

        23/06/2026

        (İİK m.114/4)

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02498847