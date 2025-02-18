Örnek No:55*

T.C.

ANKARA BATI

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2024/46 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/46 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, ERYAMAN Mahalle/Köy, 47517 Ada, 2 Parsel, Etimesgut İlçesi, Eryaman Mahallesi4035-4036-4038 sokaklara cepheli 47517 ada 2 nolu parseldir. Ancak Keşif günü itibarıyla imar yolları açılmamıştır.Taşınmaz, imar planı kapsamında imarlı arsadır. Arsa, planda ticaret alanı olarak ilan edilmiştir.Parselin üzerine 1,00x4009,00m²=4.009,00m².brüt İnşaat alanı olan Ticaret binası yapılabilecektir.Arsa, yamuk benzeri geometrik formdadır. Yakın çevresinde Sakalar TOWER, Elvankent Tren İstasyonu, Küçük Sanayi parselleri A Life Özel Hastanesi, Ankara Batı Adliye Sarayı bulunmaktadır.Arsa, kuş uçuşu yaklaşık olarak Prof. Necmettin Erbakan Bulvarına 650 m., Ayaş Ankara yoluna 1150m, Etimesgut Belediyesine 4300m., Batı Adliye sarayına 1400m.,Eryaman YHT istasyonuna 1400m. mesafede olup, konut ve ticaret alanı olarak gelişim gösteren bölgede konumludur. Arsanın çevresi sınırlarını belirleyici olarak tel örgü vb. unsur bulunmamaktadır.Arsa üzerinde herhangi bir yapı, ağaç yoktur,Bölgede elektrik, su, kanalizasyon gibi altyapı hizmetleri gelmiş bulunmaktadır.

Adresi : Eryaman Mah 47517 Ada 2 Parsel Etimesgut / ANKARA

Yüzölçümü : 4.009 m2

İmar Durumu :arsa

Kıymeti : 44.099.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/04/2025 - 10:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/04/2025 - 10:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/05/2025 - 10:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/05/2025 - 10:02

06/02/2025



(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.