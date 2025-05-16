Örnek No:55*

T.C.

ANKARA BATI SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2025/19 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/19 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, ERYAMAN Mahalle/Köy, 45919 Ada, 2 Parsel, Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Eryaman Mahallesi, 45919 Ada 2 Parselde yer almakta olup, Arsa vasıflıdır. 4.281,00 m2 alanlıdır. Geometrik olarak yamuk şekle topoğrafik olarak hafif eğimli bir arazi yapısına sahiptir. Parsel, Samsun 19 Mayıs Caddesi ile 3.Caddenin kesişiminde yer almaktadır. Güneyinde bulunan Ankara-Ayaş devlet karayoluna kuş uçuşu yaklaşık 700 m mesafede, güneydoğusunda yer alan Optimum alışveriş merkezine kuş uçuşu yaklaşık 1800 m mesafede, kuzeyinde yer alan Eryaman Stadyumuna kuş uçuşu yaklaşık 500 m mesafede ve kuzey batısında yer alan Metromall AVM ye ise kuş uçuşu yaklaşık 830 m mesafede yer almaktadır.

Adresi :Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Eryaman Mah 45919 Ada 2 Parsel Etimesgut / ANKARA

Yüzölçümü : 4.281 m2

İmar Durumu :E=1,40 YENÇOK 24,50 (8KAT)

Kıymeti : 128.430.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/06/2025 - 13:57

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/06/2025 - 13:57 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/07/2025 - 13:57

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/07/2025 - 13:57

07/05/2025

(İİK m.114 ve m.126)

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