        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. ANKARA BATI SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

        İlandır
        Giriş: 13.02.2026 - 00:00

        Örnek No:55*

        T.C.
        ANKARA BATI SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
        2024/114 SATIŞ

        TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI


        Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/114 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
        Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
        1 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, YENİKENT-İMAR Mahalle/Köy, 158 Ada, 4 Parsel, artırmaya ilişkin şartlara, satış ilanınave ayrıntılı bilirkişi raporu ile ilgili açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/114 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
        Adresi : Ankaraili, Sincan İlçesi,Yenikent Mah. Arapyüzü Mevki 158 Ada 4 Parsel Sincan / ANKARA
        Yüzölçümü : 324 m2
        İmar Durumu :-
        Kıymeti : 4.702.000,00 TL
        KDV Oranı : %10
        Kaydındaki Şerhler:
        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 10:03
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 10/03/2026 - 10:03
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2026 - 10:03
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 08/04/2026 - 10:03

        2 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, YENİKENT-İMAR Mahalle/Köy, 158 Ada, 3 Parsel artırmaya ilişkin şartlara, satış ilanınave ayrıntılı bilirkişi raporu ile ilgili açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/114 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
        Adresi : 158 Ada 3 Parsel Sayılı TaşınmazSincan / ANKARA
        Yüzölçümü : 322 m2
        İmar Durumu :-
        Kıymeti : 6.167.000,00 TL
        KDV Oranı : %20
        Kaydındaki Şerhler:
        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 11:03
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 10/03/2026 - 11:03
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2026 - 11:03
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 08/04/2026 - 11:03

        3 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, YENİKENT-İMAR Mahalle/Köy, 1619 Ada, 2 Parsel,artırmaya ilişkin şartlara, satış ilanınave ayrıntılı bilirkişi raporu ile ilgili açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/114 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
        Adresi : 1619 Ada 2Parsel Sayılı Taşınmaz Sincan / ANKARA
        Yüzölçümü : 1.102 m2
        İmar Durumu :-
        Kıymeti : 2.755.000,00 TL
        KDV Oranı : %10
        Kaydındaki Şerhler:
        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 12:03
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 10/03/2026 - 12:03
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2026 - 12:03
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 08/04/2026 - 12:03

        23/11/2025

        (İİK m.114 ve m.126)
        (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

