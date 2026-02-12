Örnek No:55*

T.C.

ANKARA BATI SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2024/114 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/114 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, YENİKENT-İMAR Mahalle/Köy, 158 Ada, 4 Parsel, artırmaya ilişkin şartlara, satış ilanınave ayrıntılı bilirkişi raporu ile ilgili açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/114 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Adresi : Ankaraili, Sincan İlçesi,Yenikent Mah. Arapyüzü Mevki 158 Ada 4 Parsel Sincan / ANKARA

Yüzölçümü : 324 m2

İmar Durumu :-

Kıymeti : 4.702.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 10:03

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/03/2026 - 10:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2026 - 10:03

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 08/04/2026 - 10:03

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, YENİKENT-İMAR Mahalle/Köy, 158 Ada, 3 Parsel artırmaya ilişkin şartlara, satış ilanınave ayrıntılı bilirkişi raporu ile ilgili açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/114 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Adresi : 158 Ada 3 Parsel Sayılı TaşınmazSincan / ANKARA

Yüzölçümü : 322 m2

İmar Durumu :-

Kıymeti : 6.167.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 11:03

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/03/2026 - 11:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2026 - 11:03

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 08/04/2026 - 11:03

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, YENİKENT-İMAR Mahalle/Köy, 1619 Ada, 2 Parsel,artırmaya ilişkin şartlara, satış ilanınave ayrıntılı bilirkişi raporu ile ilgili açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/114 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Adresi : 1619 Ada 2Parsel Sayılı Taşınmaz Sincan / ANKARA

Yüzölçümü : 1.102 m2

İmar Durumu :-

Kıymeti : 2.755.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 12:03

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/03/2026 - 12:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2026 - 12:03

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 08/04/2026 - 12:03

23/11/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.