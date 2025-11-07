Habertürk
        T.C. ANKARA 3. AİLE MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 08.11.2025 - 00:00
        T.C.
        ANKARA
        3. AİLE MAHKEMESİ

        Sayı : 2024/435 Esas
        Konu : İlanen tebligat
        05.11.2025
        İ L A N
        ANKARA 3. AİLE MAHKEMESİ’NDEN

        Davacı, AYŞE BİDE ile Davalı, AHMET BİDE arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davasında verilen ara kararı gereğince; Davalı AHMET BİDE - Şükrü ve Bahriye oğlu 20/10/1980 doğumlu 485*****024 İlanen Tebligat Adresiniz bulunmadığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olup, 03/03/2026 günü saat 10:10’da mahkememizde bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi halde yokluğunuzda yargılamaya devam olunacağı ve HMK 139. maddesi gereğince ön inceleme ve eksiklik olmadığından HMK 143. madde gereği tahkikat aşamasına geçileceği hususu tarafınıza iş bu ilanın yayımlanmasından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı davetiye yerine geçmek üzere keyfiyet İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

