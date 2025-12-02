T.C. ANKARA 78. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C.

ESAS NO : 2024/209

KARAR NO : 2025/446

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 16.09.2025 tarihli ilamı ile Askeri Ceza Kanununa Muhalefet suçundan Mahkememizin görevsizliğine karar verilmiş ise de Kemal ve Aynur oğlu, 23.02.1992 Fatih doğumlu sanık Cemal YETİŞMİŞ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

Dair, 5271 sayılı CMK'nın 267/2. maddesi uyarınca hükmün gerekçesiyle birlikte tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde, Mahkememize veya en yakın mahkemeye bir dilekçe vermek veya zabıt katibine bir beyanda bulunmak suretiyle Ankara Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yoluna başvurulma hakkı olduğu belirtilerek ve yasa yoluna başvurulmaması halinde hükmün kesinleşeceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 28.11.2025