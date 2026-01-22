Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. ANKARA 8. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 23.01.2026 - 00:00
        İ L A N
        T.C.
        ANKARA
        8. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2021/7 Tereke

        Mahkememizden verilen 01/10/2025 tarih ve 2021/7 Tereke 2025/8 Karar nolu karar ile, "12970086496 T.C kimlik numaralı 13/02/2019 tarihinde vefat eden muris Mehmet Akça'nın terekesinin borca batık olduğu anlaşıldığından, muris Mehmet Akça'nın terekesinin tasfiye işlemlerinin İİK'nun 217/1 maddesi uyarınca tatiline, İİK'nun 217 maddesi uyarınca "Alacaklılar tarafından 30 gün içerisinde iflasa müteallik muamelelerin tatbikine devam edilmesi istenilerek masrafı peşin verilmediği takdirde tasfiyenin kapatılacağına" karar verildiği ilan olunur.16/01/2026

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02385748