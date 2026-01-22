T.C. ANKARA 8. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

T.C.

ANKARA

8. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2021/7 Tereke

Mahkememizden verilen 01/10/2025 tarih ve 2021/7 Tereke 2025/8 Karar nolu karar ile, "12970086496 T.C kimlik numaralı 13/02/2019 tarihinde vefat eden muris Mehmet Akça'nın terekesinin borca batık olduğu anlaşıldığından, muris Mehmet Akça'nın terekesinin tasfiye işlemlerinin İİK'nun 217/1 maddesi uyarınca tatiline, İİK'nun 217 maddesi uyarınca "Alacaklılar tarafından 30 gün içerisinde iflasa müteallik muamelelerin tatbikine devam edilmesi istenilerek masrafı peşin verilmediği takdirde tasfiyenin kapatılacağına" karar verildiği ilan olunur.16/01/2026