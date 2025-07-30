T.C.

ANKARA 85. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



ESAS NO : 2024/111

KARAR NO : 2024/225



Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 18/12/2024 tarihli ilamı ile başkasına ait kimlik veya bilgilerinin kullanılması ve iftira suçlarından CMK'nın 223/2-a maddesi gereğince BERAAT kararı verildiği, resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçundan CMK'nın 231 maddesi uyarınca HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA karar verilen Mirzehasan ve Röya oğlu, 06/02/1986 Salyan/Azerbeycan doğumlu ROYA BABIROVA, tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren İKİ HAFTA sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK'nun 272 ve 273 maddeleri uyarınca hükmün tebliğinden itibaren İKİ HAFTA içinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle istinaf yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.28.07.2025